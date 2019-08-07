Спецслужбы Казахстана разрешили удалить национальный «сертификат безопасности». Его принудительную установку объявили тестом

Комитет национальной безопасности Казахстана (КНБ) 6 августа заявил об «успешном завершении» тестирования так называемого сертификата безопасности, который в середине июля должны были установить себе жители Нур-Султана. В КНБ пообещали опубликовать инструкции по удалению файла с личных устройств.

Комитет заявил, что в результате тестирования «создана система по предотвращению киберугроз» и «изучены проблемные вопросы, связанные с внедрением сертификата». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил КНБ за тест и заявил, что «неудобств пользователям интернета нет» и «все опасения не имеют оснований».

«Применение сертификата безопасности в дальнейшем будет осуществляться при возникновении угрозы национальной безопасности в виде кибер и информационных атак, с предварительным уведомлением граждан республики Казахстан», — заявили в КНБ.

Казахстанская организация Центр анализа и расследований кибератак (ЦАРКА) сообщила, что после установки сертификата «жители столицы столкнулись с проблемами доступа в интернет» и что ей «удалось достучаться наверх и донести свои аргументы», после чего КНБ и объявила об успешном завершении тестирования.

Уведомления об обязательной установке себе этого сертификата на всех устройствах вечером 18 июля получили жители столицы Казахстана. Операторы связи предупреждали, что в противном случае у пользователей могут появиться проблемы с доступом в интернет. Эксперты говорили, что с помощью этого файла власти смогут блокировать доступ к определенному контенту и следить за пользователями.

В России в 2019 году приняли закон об изоляции Рунета, который предполагается применять в случае возникновения угроз российскому сегменту интернета извне. По этому закону российские власти смогут контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром