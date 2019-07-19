Жителей Казахстана обязали установить сертификат безопасности для защиты от хакерских атак и просмотра противоправного контента

В Казахстане операторы связи попросили абонентов установить специальный сертификат безопасности на все устройства с выходом в интернет. Об этом сообщает местное издание Tengri News.

Такие сообщения абонентам разослали операторы Tele2 и Beeline. (в Tele2 заявили, что их получили только жители ). Операторы Kcell и Activ опубликовали уведомление о необходимости установить сертификат безопасности на своих сайтах.

Согласно сообщениям Kcell и Activ, сертификат был внедрен из-за участившихся случаев хищения персональных данных казахстанцев и кражи денег с их банковских карт. Он защитит абонентов «от хакерских атак и просмотра противоправного контента». У сертификата не будет доступа к персональным данным абонента, утверждает Kcell.

По информации оператора, сертификат безопасности разработан в Казахстане и предоставлен «уполномоченным государственным органом». Устанавливать его требует местный закон о связи. Отказ от установки сертификата может привести к ограничению доступа в интернет, предупреждают операторы.

Накануне министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана предупредило жителей Нур-Султана о возможных проблемах с интернетом из-за технических работ, направленных «на усиление защиты от хакерских атак, интернет-мошенников и иных видов киберугроз».