«Би-би-си»: операторы отключали мобильный интернет на акции протеста в Москве по требованию властей

Мобильный интернет в центре Москвы во время акции за свободные выборы был отключен по требованию правоохранительных органов. Это следует из письма сотрудникам колл-центра одного из операторов, оказавшемся в распоряжении Русской службы «Би-би-си».

О каком именно операторе идет речь, «Би-би-си» не уточняет, сообщая лишь, что он входит в так называемую «Большую тройку» — МТС, «Билайн», «Мегафон».

«Коллеги, на территории Москвы в Пресненском, Басманном районах и центре Москвы часть БС (базовых станций) отключена по требованию силовых ведомств», — говорится в письме.

Сотрудников колл-центра предупредили, что аварию в данных районах «компания не признает», и рекомендовали сообщать клиентам, жалующимся на качество связи, что «трудностей в предоставлении услуг со стороны компании не зафиксировано».

Официальные представители «Мегафона» заявили «Би-би-си», что не получали никаких требований от властей об отключении мобильного интернета, в МТС заявили, что сеть работала в обычном режиме, «Вымпелком» комментарии не предоставил.

На перебои в работе мобильного интернета в центре Москвы жаловались многие участники акций за свободные выборы, а также журналисты, работавшие на месте событий. Мобильный интернет нестабильно работал на акциях 27 июля и 3 августа — оба мероприятия были несогласованными.

Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев обращал внимание, что вышки «Билайна» и МТС в районах, где наблюдались перебои со связью, работали в режиме Edge/GSM — то есть услуги мобильного интернета не предоставлялись. Также отмечалось. что «Мегафон» не отключал возможность доступа к интернету, но «на качество связи жаловались многие».

Мобильные операторы «Большой тройки» отрицают, как отключение мобильного интернета по требованию властей, так и какие-либо значимые сбои в работе своих сетей 3 августа в центре Москвы. Разовые проблемы со связью они объясняли возможной перегрузкой сетей из-за большого скопления народа.