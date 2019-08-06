Жена Никиты Белых сообщила о разводе с ним — из-за угроз в связи с ее правозащитной деятельностью
Источник: Екатерина Белых
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Екатерина Белых, супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за взятку, сообщила о разводе с ним.
По ее словам, такое решение было принято совместно, чтобы «не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении».
Как отмечает Mash, в последнее время семье Екатерины Белых поступают угрозы из-за ее борьбы с группой черных риэлторов.
Никита и Екатерина Белых (Рейферт) вступили в брак в конце 2017 года, когда бывший губернатор Кировской области находился в СИЗО. Они долгое время добивались от следствия разрешения заключить брак.