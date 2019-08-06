Екатерина Белых, супруга бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного за , сообщила о разводе с ним.

По ее словам, такое решение было принято совместно, чтобы «не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении».

Как отмечает Mash, в последнее время семье Екатерины Белых поступают угрозы из-за ее борьбы с группой черных риэлторов.

Никита и Екатерина Белых (Рейферт) вступили в брак в конце 2017 года, когда бывший губернатор Кировской области находился в СИЗО. Они долгое время добивались от следствия разрешения заключить брак.