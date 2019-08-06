В Бразилии найден мертвым наркоторговец, пытавшийся бежать из тюрьмы под видом своей дочери

Бразильский преступник Клаувину да Силва, осужденный за наркоторговлю, найден мертвым в тюрьме спустя три дня после того, как он попытался сбежать из заключения под видом женщины.

Как сообщает BBC News, власти тюрьмы в штате Рио-де-Жанейро заявили, что 42-летний да Силва совершил самоубийство в одиночной камере.

3 августа Клаувину да Силва пытался сбежать из тюрьмы под видом своей 19-летней дочери. Для этого он надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку. При попытке к бегству его задержали.

Клаувину да Силва был осужден на 73 года и 10 месяцев заключения за наркоторговлю.