В Бразилии преступник попытался сбежать из тюрьмы под видом собственной дочери. Он надел парик, маску и розовую майку
Бразильский преступник Клаувину да Силва по прозвищу Коротышка, осужденный на 73 года за наркоторговлю, был задержан 3 августа при попытке побега из тюрьмы в Рио-де-Жанейро под видом женщины.
Как видно на опубликованном местными властями видео, 42-летний да Силва надел парик, силиконовую маску, очки, а также розовую майку.
Сообщается, что да Силва попытался покинуть тюрьму под видом своей 19-летней дочери, которая навестила его в тот день. Предположительно, на выходе из тюрьмы он должен был забрать на проходной оставленные ею документы. Девушка должна была попытаться покинуть учреждение позже.
Дочери да Силвы предъявлено обвинение в содействии побегу, ей грозит от полугода до двух лет лишения свободы.
Помимо нее заключенному, по мнению полиции, помогали еще несколько человек. В частности, неназванная беременная сообщница предположительно пронесла ему маску, парик и одежду.
Это не первая попытка побега да Силвы. В 2013 году он сбежал вместе с еще 30 заключенными через тюремную канализацию, но через месяц был задержан снова.