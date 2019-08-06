У задержанных на акции за свободные выборы 3 августа пытались взломать Telegram и Gmail. Ранее их телефоны изъяла полиция

Некоторые участники , у которых полиция при задержании изъяла телефоны, столкнулись с попытками взломов мессенджера Telegram и почты Gmail. Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

Полиция изъяла телефоны у задержанных участников акции в рамках « », возбужденного после другой акции за свободные выборы, прошедшей 27 июля.

Демонстрантов допрашивали как свидетелей, а их телефоны приобщили к материалам дела, несмотря на то, что задержанные 3 августа не участвовали в мероприятии 27 июля

С середины июля незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму проводят в Москве акции за свободные выборы. Полиция и Росгвардия жестко разгоняют участников несогласованных мероприятий — на каждой из двух последних акций были задержаны более тысячи человек. 10 августа в Москве на проспекте Сахарова пройдет согласованный митинг за свободные выборы.