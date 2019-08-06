СПЧ обратится в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД в связи с действиями полиции на акциях 27 июля и 3 августа

Совет по правам человека при президенте РФ направит обращения в СК, Генпрокуратуру, Росгвардию и МВД с требованием предоставить полную информацию о действиях правоохранительных органов во время . Об этом «Коммерсанту» сообщил глава СПЧ Михаил Федотов.

Подробностей о содержании обращений Федотов не привел. По словам члена СПЧ Ильи Шаблинского, в обращении в СК планируется сказать о том, что члены совета не увидели на акции 27 июля признаков , а зафиксировали лишь признаки административных правонарушений. Член СПЧ Илья Борисов сообщил, что совет также попросит объяснить применение силы к протестующим.

Источник в СПЧ рассказал «Коммерсанту», что некоторые члены совета предлагали сделать общее публичное заявление в связи с акциями 27 июля и 3 августа, однако Михаил Федотов выступил против.