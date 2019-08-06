«Новая газета»: курсантов десантного училища в Рязани вынудили уволиться из-за акции протеста с погонами

Руководство Рязанского воздушно-десантного училища отчислило двоих курсантов, которые в апреле устроили акцию протеста из-за замены погон небесно-голубого цвета.

Как сообщает «Новая газета», еще часть курсантов вынудили написать рапорт об увольнении по собственному желанию. Сколько курсантов ушли из училища, не уточняется.

Автор заметки «Новой газеты», ветеран спецназа ГРУ Сергей Козлов отметил, что после акции протеста курсантам предлагали сознаться в случившемся, взамен пообещав, что их привлекут только к дисциплинарному наказанию и не станут отчислять из училища.

В ночь на 24 апреля, как сообщал «Интерфакс», более 40 курсантов десантного училища оставили свои погоны у памятника генералу Маргелову в Рязани, протестуя против того, что погоны небесно-голубого цвета заменили на зеленые. Они сочли это нарушением традиций.

В Минобороны утверждали, что в акции участвовали пятеро курсантов училища, которые не знали, что в полевой форме десантников предусмотрены зеленые погоны.

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