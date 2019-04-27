Минобороны накажет руководство десантного училища в Рязани после акции протеста курсантов

Минобороны РФ привлечет к дисциплинарной ответственности командиров и начальников десантного училища в Рязани, которые не сообщили курсантам о цвете погон полевой формы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министерства.

Комиссия Минобороны установила, что пятеро курсантов училища, не знавшие о правилах ношения военной формы, «проявили свое недовольство из-за слухов об отмене погон небесного цвета на обмундировании». В ведомстве подчеркнули, что курсанты не «срывали погон», как об этом писали СМИ и пользователи соцсетей.

Ранее «Интерфакс» сообщал со ссылкой на источник, что в ночь на 24 апреля более 40 курсантов десантного училища в Рязани в знак протеста оставили погоны у памятника генералу Маргелову. Они выступили против того, что погоны небесно-голубого цвета заменили на зеленые, посчитав это нарушением традиций.

В Минобороны объяснили, что в полевой форме десантников «с советских времен предусмотрены погоны исключительно защитного цвета». Бывший главком ВДВ Владимир Шаманов ранее говорил, что в камуфлированной форме используют зеленые погоны для маскировки.

В Минобороны отмечали, что цвета погон в Воздушно-десантных войсках менять не собираются.