Минобороны объявило о ликвидации пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае
Источник: Интерфакс
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Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны РФ.
Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории.
Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.
Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести; по заявлению губернатора Александра Усса, есть информация о его гибели. Более 16 тысяч человек из опасной зоны были эвакуированы.