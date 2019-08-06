Минобороны объявило о ликвидации пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае

Пожар на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края полностью ликвидирован, заявили в Минобороны РФ.

Детонация боеприпасов прекратилась, заявили в ведомстве. Военная авиация приступила к проливке территории.

Пожар на складе боеприпасов начался 5 августа. Снаряды начали взрываться, осколками были ранены несколько человек и повреждены здания в близлежащих населенных пунктах. По данным Минобороны, причиной пожара стал человеческий фактор.

Всего пострадали 12 человек, один числится пропавшим без вести; по заявлению губернатора Александра Усса, есть информация о его гибели . Более 16 тысяч человек из опасной зоны были эвакуированы.

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