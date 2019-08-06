Из-за пожара на складе боеприпасов в Красноярском крае эвакуировали 16,5 тысячи человек

Около 16,5 тысячи человек покинули опасную зону возле склада с боеприпасами в Ачинском районе Красноярского края, где 5 августа начался пожар.

Как заявили в МЧС, более 9,5 тысячи человек, находившиеся в девяти населенных пунктах и в летнем лагере, были эвакуированы организованно, еще семь тысяч человек уехали сами.

Мэр Ачинска предостерег местных жителей от возвращения в опасную зону до ее проверки минерами, сообщает ТАСС.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков назвал вероятной причиной пожара человеческий фактор, но не уточнил, что именно могло произойти. Он также сообщил, что детонация снарядов на горящем складе прекратилась.

В результате пожара пострадали 12 человек, из них шестеро находятся в больнице. Двое человек считались пропавшими без вести; одного из них нашли живым.

Пожар на складе в Красноярском крае В Красноярском крае загорелся склад боеприпасов. Осколки снарядов разлетаются в радиусе 15 километров