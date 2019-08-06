Бывшему полицейскому, который не помешал убийству чемпиона мира по пауэрлифтингу, заменили условный срок на реальный

Хабаровский краевой суд заменил условный срок на реальный для бывшего полицейского Владимира Овчинникова, осужденного по делу об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат семьи погибшего Евгений Шевцов.

Овчинникова приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии-поселения, а также запретили в течение года и десяти месяцев занимать должности на госслужбе.

Приговор был пересмотрен после того, как защита семьи Драчевых обжаловала решение суда Хабаровска. В марте 2019 года он признал Овчинникова виновным в халатности и назначил ему два года и шесть месяцев лишения свободы условно с запретом занимать должности в госорганах сроком на два года.

Андрей Драчев умер в августе 2017 года после уличной драки с Анаром Аллахверановым возле кафе в Хабаровске. Аллахверанов сдался следствию через месяц после происшествия. Он получил 18 лет колонии строгого режима.

По версии следствия, полицейский Овчинников, который был приятелем Аллахверанова, наблюдал за дракой, но не остановил своего знакомого. Он также отговорил от задержания Аллахверанова прибывших на место преступления сотрудников Росгвардии. Позже его уволили из полиции.