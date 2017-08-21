Утром 20 августа в уличной драке у хабаровского кафе погиб Андрей Драчев — 32-летний экс чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, Драчев подрался с бойцом ММА и получил травму, после которой скончался в больнице; предметом конфликта могли стать разногласия по поводу видов спорта, которыми занимались мужчины. Предполагаемый убийца спортсмена объявлен в розыск; случившееся уже привлекло внимание депутатов Госдумы. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по . Драчев родился в 1985 году в Хабаровске и многие годы профессионально занимался силовыми видами спорта. Был чемпионом мира и Европы в весовой категории до 120 килограмм. Кроме того, в 2011 году Драчев установил мировой рекорд по сумме троеборья — он составил 1075,5 килограмма. В 2013 году перед Олимпиадой в Сочи спортсмен нес факел, когда через Хабаровск проходила эстафета олимпийского огня.

В последние годы Драчев переключился с пауэрлифтинга на бодибилдинг. В 2017 году он занял первое место в категории «Экстремальный бодибилдинг» на чемпионате Приморского края.

Сегодня утром в драке убили известного в России и за рубежом хабаровского спортсмена- Андрея Драчева. Добреший был человек.... Опубликовано Артемом Басниным 19 августа 2017 г.

20 августа Драчева убили во время уличной драки. По официальным данным Следственного комитета Хабаровского края, драка произошла в 7 утра около кафе в центре Хабаровска. По версии следствия, Драчев подрался с другим посетителем кафе, получил серьезные удары и скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

В сети появилось видео драки. На записи видно, что Драчев и противник дерутся один на один. Спортсмен получает удар ногой и падает, после чего противник еще несколько раз бьет его по голове кулаком. После драки противник Драчева сразу же скрылся с места событий.

Причиной конфликта мог стать спор, что лучше — занятия смешанными единоборствами (ММА) или тренировки в спортзале. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает хабаровская «Комсомольская правда». По утверждению издания, утром 21 августа в хабаровском кафе между Драчевым и другим посетителем, который занимался единоборствами, возникла дискуссия на эту тему. Пауэрлифтер предлагал разрешить его на ринге, но в итоге все закончилось уличной дракой, в которой и погиб Драчев. Его знакомые и руководство кафе рассказали журналистам, что последние несколько дней спортсмен регулярно приходил в заведение, чтобы выпить.

Другие очевидцы не утверждают, что причиной драки стал именно спор о видах спорта. Знакомый Драчева, который был с ним в момент драки, пояснил, что спортсмен сам обратил внимание на компанию молодых людей около кафе. По словам очевидца, в компании были «русские» и «нерусские», и один из «нерусских» бросал «русского» через бедро. Это задело Драчева, после чего и начался конфликт. При этом в ходе конфликта неоднократно упоминалось, что Драчев занимается в спортзале: его, по словам очевидца, называли качком и обещали убить.

Драчев дрался с оппонентами несколько раз. По словам очевидца, утром 20 августа Драчев трижды конфликтовал с одними и теми же людьми около кафе. Всякий раз он дрался с одним и тем же мужчиной, в результате чего получил гематому, рассечение и перелом носа. Смертельную травму спортсмену нанесли в последней драке, которая и попала на видео.

Знакомый Драчева подчеркивает, что все схватки проходили один на один. При этом некоторые СМИ распространили сведения о том, что Драчева избили сразу несколько нападавших, — об этом, в частности, со ссылкой на шеф-редактора программы «Вести-Хабаровск» Артема Баснина сообщал Znak.com.

В Хабаровске в уличной драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев (Обновленная версия) PRO

СК возбудил уголовное дело о смерти Драчева, подозреваемый до сих пор не задержан. В настоящее время следственные органы квалифицируют преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности. По данным местных СМИ, подозреваемым является 25-летний Анар Зиранов — он занимался смешанными единоборствами. Противник Драчева после последней драки с ним скрылся. Вечером 20 августа СМИ сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Утром 21 августа СК по Хабаровскому краю опроверг эту информацию — розыск продолжается. При этом, как рассказал тренер Андрей Мулин, работавший с Драчевым, предполагаемый убийца ходил с пауэрлифтером в одну спортшколу; возможно, мужчины были давно знакомы.

В МВД считают, что очевидцы могли предотвратить убийство спортсмена. «Никто не вызвал наряд полиции в кафе, хотя вокруг было столько людей, которые просто стояли и смотрели, как в кино. Всем было интересно, чем закончится, а потом полиция становится виноватой: почему не предотвратили! Ведь видно было, что конфликт перерастает в агрессивную форму, может произойти драка, причем массовая, но все стояли и смотрели. Тут налицо еще и вопрос гражданской позиции», — заявили в УМВД по Хабаровску. При этом очевидцы отмечают, что перед последней дракой Драчев сам просил никого не вмешиваться в поединок.

В Госдуме уже призвали усилить контроль за школами единоборств. Об этом заявил депутат Госдумы, член Центрального​ штаба ОНФ Михаил Старшинов.

«Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше», — сказал депутат и напомнил, что в СССР «одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ». Он пояснил, что призывает не запрещать что-либо, «а задуматься над тем, почему такое внимание тогда было уделено этому вопросу». Старшинов планирует обратиться по этому вопросу в Минспорт, МВД или Генпрокуратуру.