В Хабаровске в уличной драке погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Главное Предполагаемый убийца спортсмена — боец ММА
Утром 20 августа в уличной драке у хабаровского кафе погиб Андрей Драчев — 32-летний экс чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, Драчев подрался с бойцом ММА и получил травму, после которой скончался в больнице; предметом конфликта могли стать разногласия по поводу видов спорта, которыми занимались мужчины. Предполагаемый убийца спортсмена объявлен в розыск; случившееся уже привлекло внимание депутатов Госдумы. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.
Андрей Драчев был чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу. Драчев родился в 1985 году в Хабаровске и многие годы профессионально занимался силовыми видами спорта. Был чемпионом мира и Европы в весовой категории до 120 килограмм. Кроме того, в 2011 году Драчев установил мировой рекорд по сумме троеборья — он составил 1075,5 килограмма. В 2013 году перед Олимпиадой в Сочи спортсмен нес факел, когда через Хабаровск проходила эстафета олимпийского огня.
В последние годы Драчев переключился с пауэрлифтинга на бодибилдинг. В 2017 году он занял первое место в категории «Экстремальный бодибилдинг» на чемпионате Приморского края.
Сегодня утром в драке убили известного в России и за рубежом хабаровского спортсмена- Андрея Драчева. Добреший был человек....Опубликовано Артемом Басниным 19 августа 2017 г.
20 августа Драчева убили во время уличной драки. По официальным данным Следственного комитета Хабаровского края, драка произошла в 7 утра около кафе в центре Хабаровска. По версии следствия, Драчев подрался с другим посетителем кафе, получил серьезные удары и скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.
В сети появилось видео драки. На записи видно, что Драчев и противник дерутся один на один. Спортсмен получает удар ногой и падает, после чего противник еще несколько раз бьет его по голове кулаком. После драки противник Драчева сразу же скрылся с места событий.
Причиной конфликта мог стать спор, что лучше — занятия смешанными единоборствами (ММА) или тренировки в спортзале. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает хабаровская «Комсомольская правда». По утверждению издания, утром 21 августа в хабаровском кафе между Драчевым и другим посетителем, который занимался единоборствами, возникла дискуссия на эту тему. Пауэрлифтер предлагал разрешить его на ринге, но в итоге все закончилось уличной дракой, в которой и погиб Драчев. Его знакомые и руководство кафе рассказали журналистам, что последние несколько дней спортсмен регулярно приходил в заведение, чтобы выпить.
Другие очевидцы не утверждают, что причиной драки стал именно спор о видах спорта. Знакомый Драчева, который был с ним в момент драки, пояснил, что спортсмен сам обратил внимание на компанию молодых людей около кафе. По словам очевидца, в компании были «русские» и «нерусские», и один из «нерусских» бросал «русского» через бедро. Это задело Драчева, после чего и начался конфликт. При этом в ходе конфликта неоднократно упоминалось, что Драчев занимается в спортзале: его, по словам очевидца, называли качком и обещали убить.
Драчев дрался с оппонентами несколько раз. По словам очевидца, утром 20 августа Драчев трижды конфликтовал с одними и теми же людьми около кафе. Всякий раз он дрался с одним и тем же мужчиной, в результате чего получил гематому, рассечение и перелом носа. Смертельную травму спортсмену нанесли в последней драке, которая и попала на видео.
Знакомый Драчева подчеркивает, что все схватки проходили один на один. При этом некоторые СМИ распространили сведения о том, что Драчева избили сразу несколько нападавших, — об этом, в частности, со ссылкой на шеф-редактора программы «Вести-Хабаровск» Артема Баснина сообщал Znak.com.
СК возбудил уголовное дело о смерти Драчева, подозреваемый до сих пор не задержан. В настоящее время следственные органы квалифицируют преступление как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть по неосторожности. По данным местных СМИ, подозреваемым является 25-летний Анар Зиранов — он занимался смешанными единоборствами. Противник Драчева после последней драки с ним скрылся. Вечером 20 августа СМИ сообщили, что подозреваемого удалось задержать. Утром 21 августа СК по Хабаровскому краю опроверг эту информацию — розыск продолжается. При этом, как рассказал тренер Андрей Мулин, работавший с Драчевым, предполагаемый убийца ходил с пауэрлифтером в одну спортшколу; возможно, мужчины были давно знакомы.
В МВД считают, что очевидцы могли предотвратить убийство спортсмена. «Никто не вызвал наряд полиции в кафе, хотя вокруг было столько людей, которые просто стояли и смотрели, как в кино. Всем было интересно, чем закончится, а потом полиция становится виноватой: почему не предотвратили! Ведь видно было, что конфликт перерастает в агрессивную форму, может произойти драка, причем массовая, но все стояли и смотрели. Тут налицо еще и вопрос гражданской позиции», — заявили в УМВД по Хабаровску. При этом очевидцы отмечают, что перед последней дракой Драчев сам просил никого не вмешиваться в поединок.
В Госдуме уже призвали усилить контроль за школами единоборств. Об этом заявил депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов.
«Примеров, когда их представители считают возможным использовать свои навыки для разрешения любого конфликта, становится все больше», — сказал депутат и напомнил, что в СССР «одни секции восточных единоборств были вообще под запретом, а другие находились под жесточайшим надзором со стороны правоохранительных органов, включая КГБ». Он пояснил, что призывает не запрещать что-либо, «а задуматься над тем, почему такое внимание тогда было уделено этому вопросу». Старшинов планирует обратиться по этому вопросу в Минспорт, МВД или Генпрокуратуру.