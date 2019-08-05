В Тверской области «Сапсан» задержали почти на час из-за пожара и гибели «зацепера»

На крыше поезда «Сапсан», следовавшего из Петербурга в Москву, погиб . Об этом сообщает Октябрьская железная дорога — филиал РЖД.

Инцидент произошел 4 августа. На крыше одного из вагонов поезда произошел пожар, из-за чего состав на 49 минут задержали в Тверской области. Огонь потушили, после чего поезд продолжил движение.

В управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу ТАСС сообщили, что причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное «зацепером». Сам он погиб.

Следственный комитет начал проверку по факту инцидента.

В России проезд на крышах вагонов поезда наказывается штрафом в 100 рублей. В 2017 году была введена уголовная ответственность за «зацепинг». За это предусмотрено до двух лет лишения свободы.

Многие из тех, кто занимается «зацепингом», являются несовершеннолетними. По данным МВД, в 2017 году в России было выявлено 245 подростков-«зацеперов», в 2018-м — 175.