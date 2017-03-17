Госдума ввела уголовную ответственность за хулиганство на транспорте и «зацепинг»

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте, а также за ослепление пилотов лазерными указками и так называемый зацепинг.

Действующая 213 статья УК РФ («Хулиганство») дополнена пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

Поправки, одобренные Госдумой, также позволяют создавать «черные списки» пассажиров, которым может быть отказано в перевозке. В такой список, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, можно будет попасть только по решению суда.

Кроме того, УК дополняется новой статьей 267.1 — совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Под новую статью будут подпадать действия, совершенные вне транспортного средства. Например, по ней смогут привлечь к ответственности «зацеперов» (людей, цепляющихся к поездам с внешней стороны или ездящих на крышах составов), а также хулиганов, забрасывающих поезда камнями или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов.

Статья 267.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.