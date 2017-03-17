Госдума ввела уголовную ответственность за хулиганство на транспорте и «зацепинг»

ТАСС
11:50, 17 марта 2017
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Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект об уголовной ответственности за хулиганство на транспорте, а также за ослепление пилотов лазерными указками и так называемый зацепинг.

Действующая 213 статья УК РФ («Хулиганство») дополнена пунктом, устанавливающим ответственность за хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном, а также на любом ином транспортном средстве общего пользования.

Поправки, одобренные Госдумой, также позволяют создавать «черные списки» пассажиров, которым может быть отказано в перевозке. В такой список, сообщил глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, можно будет попасть только по решению суда.

Кроме того, УК дополняется новой статьей 267.1 — совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.

Под новую статью будут подпадать действия, совершенные вне транспортного средства. Например, по ней смогут привлечь к ответственности «зацеперов» (людей, цепляющихся к поездам с внешней стороны или ездящих на крышах составов), а также хулиганов, забрасывающих поезда камнями или ослепляющих лазерными указками пилотов самолетов.

Статья 267.1 УК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Статья 213 УК РФ («Хулиганство») предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок от 1 года до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.
В случае, если хулиганство было совершено группой лиц по предварительном сговору, либо сопровождалось сопротивлением представителю власти или другому лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, то виновным будет грозить до семи лет лишения свободы.
Ввести «черные списки» авиапассажиров в 2016 году, в числе прочих, предложило руководство компании «Аэрофлот», направившее соответствующее письмо на имя президента РФ Владимира Путина. «Аэрофлот» также предложил держать на борту средства сдерживания и ужесточить ответственность за авиадебоши. Путин, как сообщалось, предложения поддержал.
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