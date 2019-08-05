Центр «Э» не смог найти создателей движения «Пила против ЛГБТ». Их сайт оказался заблокирован Роскомнадзором

Центр по противодействию экстремизму полиции Москвы не смог найти создателей сайта «Пила против ЛГБТ», так как сам сайт ранее был заблокирован. Официальный ответ ведомства у себя на странице во «ВКонтакте» 1 августа опубликовало движение ЛГБТ-активистов «Солидарность». Внимание на это 4 августа обратила «Открытая Россия».

«Ввиду того, что указанный адрес интернет-ресурса заблокирован, вся информация о возможной противоправной деятельности удалена, провести проверку не представилось возможным», — говорится в документе.

Параллельно с этим ГУ МВД по Ставропольскому краю обнаружило на странице «Солидарности» и ее руководителя Артема Шитухина признаки нарушения административной статьи о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Движение «Пила против ЛГБТ» с 2018 года предлагает россиянам нападать на ЛГБТ-активистов и получать за это гонорары.

Провести проверку «Пилы против ЛГБТ» попросили после того, как в Петербурге была убита активистка Елена Григорьева. Ее фамилия была в размещенном на сайте «Пилы» списке активистов, фигурантам которого основатели движения обещали «очень опасные и жестокие подарочки».