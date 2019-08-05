Сотрудника ФБК Георгия Албурова арестовали на 10 суток из-за акции 3 августа

В Москве суд арестовал сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова на 10 суток по статье об организации несогласованной акции 3 августа.

Албуров был задержан на этой акции. По его словам, дело связано с расследованием ФБК про недвижимость заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, которую в фонде оценили в 6,5 миллиарда рублей.

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