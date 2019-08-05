Сбербанк снизил ставки по ипотеке второй раз за три месяца
Источник: Ведомости
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Сбербанк объявил о снижении ставок на ипотечные кредиты на 0,5 процентного пункта.
Снижение ставок затронет кредиты на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража или машиноместа, а также рефинансирование кредитов других банков и нецелевые кредиты под залог недвижимости.
Вырастет скидка для участников зарплатных проектов Сбербанка: теперь будет составлять 0,5 процентного пункта вместо 0,3 процентного пункта. Дисконт распространяется на перечисленные выше виды кредитов, за исключением рефинансирования.
В конце мая 2019 года Сбербанк уже снижал ипотечные ставки. Тогда снижение на готовое жилье составило 0,6 процентного пункта, на строящееся — 0,3 процентного пункта.