Сбербанк снизил ставки по ипотеке второй раз за три месяца

Сбербанк объявил о снижении ставок на ипотечные кредиты на 0,5 процентного пункта.

Снижение ставок затронет кредиты на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство дома, покупку гаража или машиноместа, а также рефинансирование кредитов других банков и нецелевые кредиты под залог недвижимости.

В конце мая 2019 года Сбербанк уже снижал ипотечные ставки. Тогда снижение на готовое жилье составило 0,6 процентного пункта, на строящееся — 0,3 процентного пункта.