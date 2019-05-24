Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Сбербанк с 25 мая снижает ставки по кредитам на покупку жилья.

По кредитам на готовое жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, нецелевой кредит под залог недвижимости ставки снижаются на 0,6 процентных пункта. Для кредитов на строящееся жилье и рефинансирование кредитов других банков — на 0,3 процентных пункта.

Таким образом, базовая ставка кредитов на приобретение готового жилья будет 10,8% годовых, для строящегося жилья — 10,6%. Для участников зарплатных проектов и некоторых других категорий клиентов предусмотрены дисконты.

В рамках программы субсидирования с застройщиками минимальная ставка составит 8,2% годовых.

Нацпроект «Жилье и городская среда» предусматривает, что в 2019 году ставки по ипотеке будут снижены до 8,9%, а к 2021 году — до 8%.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в мае, сообщало РБК, назвала снижение ставок по ипотеке до 8% «реальной целью», однако подчеркнула, что не может гарантировать, что это произойдет к 2021 году.