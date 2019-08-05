Полузащитник АЗ Гус Тиль перешел в «Спартак». Он получил номер Дениса Глушакова

21-летний полузащитник голландского футбольного клуба АЗ Гус Тиль перешел в «Спартак», сообщается на сайте московской команды. Тиль заключил с клубом контракт на четыре года. 11 августа он впервые выступит за «Спартак» в матче против грозненского «Ахмата».

Тиль получил в «Спартаке» восьмой номер. Ранее под ним выступал бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков, в июне перешедший в «Ахмат».

Гус Тиль — воспитанник голландского клуба АЗ из Алкмара. С 2016 года он провел за команду 96 матчей, в которых забил 28 мячей. В АЗ Тиль носил капитанскую повязку.