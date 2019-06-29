Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Бывший капитан московского «Спартака» Денис Глушаков перешел в грозненский футбольный клуб «Ахмат». Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее издание «Чемпионат.com» без ссылок на источники сообщило, что «Ахмат» предложил Глушакову контракт на один год с зарплатой в миллион евро.

«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым 10 дней назад. Футболист выступал за клуб с 2013 года. Он провел за «Спартак» 173 матча и забил 23 мяча.

В сезоне 2018/2019 у Глушакова испортились отношения с частью болельщиков «Спартака», и его стали освистывать на играх. Причиной стал конфликт футболиста с главным тренером команды Массимо Каррерой. Тот вывел Глушакова из основного состава якобы из-за того, что игрок лайкнул в инстаграме пост с критикой тренера. Глушакова обвиняли в том, что он способствовал увольнению Карреры в 2018 году.