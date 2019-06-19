«Спартак» расторг контракт с Денисом Глушаковым

Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым, который выступал за клуб с 2013 года и был капитаном команды.

«Всего Глушаков провел за „Спартак“ 173 матча и забил 23 мяча. Благодарим Дениса за большой вклад в победы „Спартака“ последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — заявили в клубе.

Накануне «Спорт-Экспресс» сообщил, что Глушаков из-за досрочного расторжения контракта получит около 100 миллионов рублей (1,35 миллиона евро). По информации газеты, футболист может продолжить карьеру в клубе «Сочи», который с нового сезона будет играть в Премьер-лиге.

В сезоне 2018/2019 у Глушакова испортились отношения с частью болельщиков «Спартака»; на играх его стали освистывать. Причиной стал его конфликт с главным тренером Массимо Каррерой, под руководством которого клуб выиграл первое с 2001 года чемпионство; Каррера вывел Глушакова из основного состава якобы из-за того, что тот залайкал в инстаграме пост с критикой тренера. После увольнения Карреры Глушакова обвиняли в том, что он способствовал этому; издание Mash также писало, что футболист якобы сливал в СМИ информацию о проблемах в «Спартаке».