Осужденный за убийство банкир Алексей Френкель даст показания на владельцев «Суммы» братьев Магомедовых из-за дела полковника ФСБ Черкалина

Банкир Алексей Френкель, осужденный за зампреда ЦБ Андрея Козлова, намерен дать показания по делу владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.

Дмитрий Фролов был арестован в рамках расследования дела о крышевании банковского бизнеса сотрудниками ФСБ. По нему также проходит его бывший подчиненный Кирилл Черкалин и коллега Андрей Васильев. При обысках у них были обнаружены 12 миллиардов рублей.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, хищении и растрате бюджетных средств. Ущерб по их делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовы находятся под арестом с весны 2018 года, вину они не признают.