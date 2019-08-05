Осужденный за убийство банкир Алексей Френкель даст показания на владельцев «Суммы» братьев Магомедовых из-за дела полковника ФСБ Черкалина
Банкир Алексей Френкель, осужденный за убийство зампреда ЦБ Андрея Козлова, намерен дать показания по делу владельцев группы «Сумма» братьев Магомедовых.
«Мы пока не готовы публично рассказывать о содержании будущих показаний, чтобы не помешать следствию. Могу только сказать, что желание давать новые показания у моего подзащитного появилось после арестов [бывшего заместителя начальника управления „К“ ФСБ Дмитрия] Фролова и ряда участников банковского рынка того периода», — заявил РБК [адвокат Френкеля Эдуард] Гладилин.
Дмитрий Фролов был арестован в рамках расследования дела о крышевании банковского бизнеса сотрудниками ФСБ. По нему также проходит его бывший подчиненный Кирилл Черкалин и коллега Андрей Васильев. При обысках у них были обнаружены 12 миллиардов рублей.
Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы обвиняются в создании преступного сообщества, хищении и растрате бюджетных средств. Ущерб по их делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Магомедовы находятся под арестом с весны 2018 года, вину они не признают.