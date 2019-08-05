«Новая газета» запустила петицию с требованием прекратить «московское дело»

«Новая газета» запустила онлайн-петицию с требованием прекратить так называемое , возбужденное в отношении участников акции протеста за свободные выборы в Мосгордуму, которая прошла 27 июля.

Петиция адресована главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Авторы петиции призвали его «остановить политический террор, развязанный против народа нашей страны правоохранительными органами».

Авторы обращения считают, что участников акции протеста подвергли уголовному преследованию вопреки Конституции России, которая гарантирует, что «никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них».

На момент написания заметки петицию подписали более четырех тысяч человек.