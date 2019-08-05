McDonaldʼs признал трудности в переработке «экологически чистых» бумажных трубочек для напитков

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs заявила, что партнеры компании столкнулись с трудностями при вторичной переработке бумажных трубочек для напитков, используемых в заведениях сети в Великобритании и Ирландии.

Как сообщает BBC News со ссылкой на представителя McDonaldʼs, материал, из которого сделаны соломинки, пригоден для вторичной переработки, однако этот процесс затрудняет толщина трубочек, которые укрепили после жалоб клиентов.

Бумажные трубочки появились в McDonaldʼs в сентябре 2018 года, заменив пластиковые соломинки. Как отмечает BBC News, в компании называли новые трубочки «экологически чистыми».

Некоторые клиенты сети ресторанов пожаловались на то, что с помощью новых трубочек сложно пить напитки. Более 50 тысяч человек подписали петицию, требуя вернуть пластиковые трубочки в McDonaldʼs.

В Великобритании клиенты McDonaldʼs используют около 1,8 миллиона трубочек в день.

Пластиковые изделия составляют 85% всего мусора в Мировом океане. Около половины этих пластиковых изделий — одноразовые.