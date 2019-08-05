«Левада-центр»: россияне лучше относятся к советской власти, чем к нынешней

Жители РФ гораздо более положительно относятся к советской власти конца 1970-х — начала 1980-х годов, нежели к современной российской. Об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», которые приводят «Ведомости».

Отвечая на вопрос «назовите качества, характеризующие советскую власть», 29% россиян назвали ее «близкой людям», 25% — сильной, 22% — справедливой. В отношении нынешней власти преобладают негативные характеристики: 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% — далекой от народа, 24% — бюрократичной.

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