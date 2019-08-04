Французский изобретатель Фрэнки Запата пересек Ла-Манш на реактивном ховерборде

Французский изобретатель Фрэнки Запата пересек пролив Ла-Манш на построенном им ховерборде с пятью реактивными двигателями. Об этом сообщает BBC.

Запата стартовал в районе французского города Кале и приземлился в британском Дувре спустя 22 минуты. По словам Запаты, во время перелета скорость ховерборда достигала 170 километров в час.

Это была вторая попытка изобретателя пересечь Ла-Манш. Первая, предпринятая 25 июля, была неудачной: Запата упал с ховерборда, когда пытался пристыковаться к сопровождавшей его лодке для дозаправки.

Ширина пролива Ла-Манш в разных точках составляет от 32 до 250 километров.

Ховерборд Фрэнки Запаты получил широкую известность после того, как изобретатель принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии 14 июля 2019 года.