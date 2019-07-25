Французскому изобретателю Фрэнки Запате не удалось пересечь Ла-Манш на реактивном ховерборде. На полпути он упал в пролив
Источник: BBC News
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Французский изобретатель Фрэнки Запата не смог пересечь Ла-Манш на построенном им ховерборде с пятью реактивными двигателями.
Запата вылетел на ховерборде из французского Кале и рассчитывал прибыть в Великобританию через 20 минут, но примерно на полдороги упал в воду, когда пытался пристыковаться к сопровождавшей его лодке для дозаправки. При падении сам изобретатель не пострадал.
До падения Запата летел на скорости 140 километров в час на высоте 15-20 метров над водой.
Ховерборд Фрэнки Запаты получил очень широкую известность после того, как изобретатель принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии.