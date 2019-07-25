Французскому изобретателю Фрэнки Запате не удалось пересечь Ла-Манш на реактивном ховерборде. На полпути он упал в пролив

Французский изобретатель Фрэнки Запата не смог пересечь Ла-Манш на построенном им ховерборде с пятью реактивными двигателями.

Запата вылетел на ховерборде из французского Кале и рассчитывал прибыть в Великобританию через 20 минут, но примерно на полдороги упал в воду, когда пытался пристыковаться к сопровождавшей его лодке для дозаправки. При падении сам изобретатель не пострадал.

Jet-powered flyboard soldier attempts to cross English channel — watch live Guardian News

До падения Запата летел на скорости 140 километров в час на высоте 15-20 метров над водой.

Ховерборд Фрэнки Запаты получил очень широкую известность после того, как изобретатель принял участие в параде по случаю Дня взятия Бастилии.