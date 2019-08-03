С Садового кольца эвакуировали три автомобиля. Полиция посчитала, что они пытались блокировать движение

Полиция эвакуировала три автомобиля с Садового кольца в Москве. Об этом пишет официальный твиттер московского парковочного пространства.

Ведомство отмечает, что эвакуированы в том числе каршеринговые автомобили. В полиции предположили, что машины могли использовать для блокировки движения в рамках массовой акции — статья 20.2 КоАП. Автомобили перемещены на штрафстоянки.

На 3 августа в центре Москвы запланирована несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.