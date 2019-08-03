С Садового кольца эвакуировали три автомобиля. Полиция посчитала, что они пытались блокировать движение
Источник: Московский паркинг
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Полиция эвакуировала три автомобиля с Садового кольца в Москве. Об этом пишет официальный твиттер московского парковочного пространства.
Ведомство отмечает, что эвакуированы в том числе каршеринговые автомобили. В полиции предположили, что машины могли использовать для блокировки движения в рамках массовой акции — статья 20.2 КоАП. Автомобили перемещены на штрафстоянки.
На 3 августа в центре Москвы запланирована несогласованная акция за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.