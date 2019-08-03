Обвинение по делу о беспорядках предъявили еще трем участникам акции 27 июля. В том числе за брошенный бумажный стакан
Источник: Павел Чиков
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Следователи предъявили обвинение по делу о массовых беспорядках 27 июля Сергею Абаничеву. Как пишет глава «Агоры» Павел Чиков, следователи считают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции.
«Он вообще ничего не делал, просто выбросил бумажный стакан из-под кока-колы не глядя, ни в кого не целился», — сказала адвокат Абаничева Светлана Сидоркина «МБХ медиа».
Абаничев вину не признал, он находится в изоляторе временного содержания УВД по СВАО.
Обновление. Обвинение также предъявлено Даниилу Конову и Владиславу Барабанову, передает «ОВД-Инфо». Суть обвинений не раскрывается.
Ранее обвинение по делу о беспорядках предъявили шестерым участникам несогласованной акции 27 июля.