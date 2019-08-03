«Музыка должна объединять людей, а не разъединять их». «Ногу свело!» отказались выступать во время задержаний в Москве

Группа «Ногу свело!» отказалась от выступления на организованном мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького в день массовых протестов в Москве. Об этом в инстаграме написал лидер коллектива Макс Покровский.

Он сделал это в подписи к фотографии надписи «#допускай» — отсылке к требованию допустить независимых канидатов на выборы в Мосгордуму.

Что происходит в Москве Акция за свободные выборы в Москве. Задержаны 600 человек. Хроника

Где должны были выступать «Ногу свело!» Довольно внезапный фестиваль Мэрия Москвы в срочном порядке организовала бесплатный рок-концерт — в день очередной акции протеста