«Музыка должна объединять людей, а не разъединять их». «Ногу свело!» отказались выступать во время задержаний в Москве
Источник: Макс Покровский
Надежный источник
Группа «Ногу свело!» отказалась от выступления на организованном мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького в день массовых протестов в Москве. Об этом в инстаграме написал лидер коллектива Макс Покровский.
Он сделал это в подписи к фотографии надписи «#допускай» — отсылке к требованию допустить независимых канидатов на выборы в Мосгордуму.
Мы не считаем себя вправе принимать участие в развлекательных мероприятиях в момент, когда обстановка в обществе так накалена. Музыка должна объединять людей, а не разъединять их.