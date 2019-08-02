ВЦИОМ заявил о согласии москвичей с «законными действиями властей» на выборах в Мосгордуму и при протестах

ВЦИОМ опубликовал результаты опроса, посвященного выборам в Мосгордуму и протестам в Москве.

В вопросе про выборы респондентам из Москвы сообщили, что Мосгоризбирком признал недействительной часть подписей у — и что некоторые считают, что «несмотря на нарушения» нужно . 54% опрошенных не согласились с этой позицией, 29% — согласились.

ВЦИОМ также спросил респондентов, должна ли власть при несанкционированных акциях протеста — таких, как прошла 27 июля в Москве — «действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры». 61% опрошенных в Москве и 69% в России сказали, что «скорее согласны» с этим; 26% и 23% — что «скорее не согласны».

«Отказ в регистрации ряду кандидатов в депутаты Мосгордумы расколол москвичей на большинство, поддержавшее решение Мосгоризбиркома, и меньшинство, призывающее зарегистрировать всех. Жесткие действия властей в ситуации несанкционированного митинга получили поддержку 61% опрошенных москвичей и 69% россиян», — заключили во ВЦИОМ.

Независимые кандидаты в Мосгордуму считают незаконным и политически мотивированным отказ в регистрации из-за признания подписей недействительными. По их словам, в процессе проверки были допущены многочисленные нарушения.

В связи с акцией протеста 27 июля были задержанные рекордные для Москвы 1300 человек. Людей начали задерживать еще до начала акции. Несколько человек были госпитализированы из-за травм, нанесенных сотрудниками МВД и Росгвардии.