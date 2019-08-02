В столице Таиланда сработали несколько взрывных устройств. Есть пострадавшие

В Бангкоке 2 августа произошла серия взрывов. Как сообщает The Bangkok Post со ссылкой на Reuters, в действие были приведены шесть взрывных устройств, еще одну бомбу удалось найти и обезвредить до того, как она взорвалась. Взрывы произошли в нескольких районах города, в том числе в правительственном квартале.

По словам источников в полиции, взрывные устройства были оснащены таймером. Сообщается, что в результате взрывов пострадали три женщины, убиравшие улицу.

Власти Таиланда призвали жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, заверив, что обстоятельства произошедшего будут тщательно расследованы.

Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял. Взрывные устройства сработали во время проходящего в Бангкоке саммита , возможно, пишет The Bangkok Post, речь идет об акции устрашения.

Теракты за последнее время неоднократно происходили на юге Таиланда, где действуют экстремистские группировки.