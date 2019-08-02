СК объединил дела о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским в Москве

Следственный комитет объединил в одно дело дела о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти, возбужденные после московского митинга 27 июля. Копию соответствующего постановления от 30 июля опубликовал глава «Агоры» Павел Чиков.

В документе сказано, что оба преступления — массовые беспорядки с «оказанием вооруженного сопротивления представителям власти» и применение насилия к сотрудникам Росгвардии — «совершены одним лицом».

Чиков также сообщил, что делом занимаются 84 следователя.

По состоянию на 12:20 мск 2 августа известно о шести обвиняемых в деле о массовых беспорядках. Это Кирилл Жуков, Алексей Миняйло, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Евгений Коваленко и Егор Жуков. Коваленко, Жуков и Раджабов также обвиняются в применении насилия к представителям власти.

На заседании суда по избранию меры пресечения Кириллу Жукову 2 августа представитель СК заявил, что организаторы массовых беспорядков пока не установлены.