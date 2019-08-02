Прокуратура Петербурга выпустила предостережение по поводу акции 3 августа. Она пройдет в гайд-парке, где согласование не нужно

Прокуратура Санкт-Петербурга предупредила горожан об ответственности за участие в «несогласованном массовом публичном мероприятии» на территории Калининского района 3 августа.

В ведомстве отметили, что в интернете «распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии». «В связи с этим, любые попытки провести 3 августа 2019 года массовое несогласованное публичное мероприятие в городе Санкт-Петербурге — прямое нарушение закона», — сказано в сообщении.

На 3 августа в Калининском районе на площади Ленина у Финляндского вокзала запланирована акция с протестующими против недопуска на выборы в Мосгордуму. Она не требует согласования с властями, так как эта площадь — один из городских гайд-парков. Несмотря на это прокуроры ранее вынесли предостережение заявителям акции.