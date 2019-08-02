Префектура ЦАО Москвы отказалась согласовать пикеты на Бульварном кольце 3 августа

Префектура Центрального административного округа Москвы отказалась согласовать проведение в субботу 3 августа пикетов на Бульварном кольце. Заявку подавали московские муниципальные депутаты.

В префектуре объяснили свое решение нарушением предусмотренных законов сроков подачи уведомлений, передает «Интерфакс».

Закон требует подавать уведомление о пикетировании не позднее, чем за три дня до акции. Муниципальные депутаты подали заявку 31 июля, то есть фактически за три дня, однако, согласно постановлению пленума Верховного суда, в этот срок не включаются даты подачи заявки и самого мероприятия.

Запланированные на 3 августа акции протеста связаны с недопуском на выборы в Мосгордуму ряда независимых оппозиционных кандидатов, в том числе Ильи Яшина, Любови Соболь, Дмитрия Гудкова, Юлии Галяминой, Елены Русаковой, Ивана Жданова.

Протесты с участием их сторонников — в основном, несогласованные с городскими властями — продолжаются с середины июля. На акции 27 июля были задержаны более 1300 человек. Мероприятия стали поводом для возбуждения нескольких уголовных дел, в том числе о массовых беспорядках и применении насилия к представителям власти и о воспрепятствовании работе избиркомов.