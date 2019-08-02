«Новая газета» нашла совпадения в финансовых отчетах кандидатов в Мосгордуму. Они выглядят как созданные по шаблону

В финансовых отчетах кандидатов в Мосгордуму есть совпадения, которые невозможно объяснить ничем, кроме как централизованным изготовлением этих документов. Об этом говорится в расследовании «Новой газеты». Издание проанализировало финансовые отчеты 282 из 290 кандидатов в депутаты Мосгордумы, подавших заявки на регистрацию на выборах (документы были опубликованы на сайте Мосгоризбиркома).

«Новая газета» выделила 23 шаблона, которые использовались при написании отчетов и совпадали по форматированию, шрифтам и фразам. В некоторых округах одним шаблоном пользовались все соперники: как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий (обычно от «Коммунистов России»). Отмечается, что независимые кандидаты, которые вели заметные кампании по сбору подписей, не использовали общие шаблоны.

Кроме того, в отчетах некоторых кандидатов нашлись совпадения в суммах пожертвований — как от самого политика, так и от юридических лиц. Совпадали и расходы на сбор подписей. Например, провластные кандидаты Наталья Починок и Максим Шингаркин потратили на это по 84,4 тысячи рублей; еще у троих кандидатов затраты составили по 1,96 миллиона рублей.

Анализ финансовых отчетов позволяет предполагать, что на выборах в Мосгордуму действуют несколько «штабов», организующих деятельность многих кандидатов от власти и их соперников по избирательным округам, резюмирует «Новая газета». «Выборы в целом начинают выглядеть как большая спецоперация по проведению в депутаты нужных кандидатов», — пишет издание.

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