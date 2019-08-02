На дизайнера, которому бойцы Росгвардии сломали ногу около мэрии Москвы, завели административное дело

Дизайнера Константина Коновалова, который был задержан во время пробежки около мэрии Москвы перед митингом оппозиции 27 июля, обвинили в нарушении порядка организации и проведения митинга (статья 20.2 КоАП).

«Теперь я знаю, что „нарушил“ своей пробежкой! Даже смешно немного», — написал он в твиттере.

Коновалов, работавший в студии Артемия Лебедева, был избит бойцами Росгвардии около московской мэрии за два часа до начала несанкционированного митинга за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму. Он был госпитализирован с переломом ноги.

Акцию 27 июля жестко разогнала полиция, в общей сложности были задержаны 1373 человека. Многих из них привлекли по статье 20.2 КоАП, назначив административные штрафы и аресты.

По итогам акции Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках и применении насилия к полиции. По состоянию на 2 августа обвинения в рамках дела предъявлены шестерым фигурантам: Ивану Подкопаеву, Кириллу Жукову, Самариддину Раджабову, Алексею Миняйло, Евгению Коваленко и Егору Жукову.