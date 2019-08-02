Кандидата в депутаты Мосгордумы Егора Жукова увезли на допрос в СК

В ночь на 2 августа полиция провела обыск дома у незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Егора Жукова. Об этом сообщается в телеграм-канале политика Дмитрия Гудкова.

После обыска Жукова отвезли на допрос в Следственный комитет. Оперативные мероприятия проводятся в рамках расследования дела о массовых беспорядках на акции оппозиции 27 июля в Москве. Жуков задержан по подозрению в участии в беспорядках.

Также ночью на повторный допрос в СК был доставлен лидер движения «Левый блок» Василий Кузьмин. Как заявил ТАСС его адвокат Леонид Соловьев, на допросе следователи рассматривали «дополнительные доказательства» и не нашли причастности Кузьмина к беспорядкам, после чего отпустили его домой.

Акция 27 июля проводилась по призыву незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Мэрия Москвы не согласовала митинг и полиция его жестко разогнала, задержав более 1300 человек.

После митинга СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках в Москве, а также применении насилия к полицейским. В настоящее время известно о пяти задержанных, которым были предъявлены обвинения в рамках дела — это Алексей Миняйло, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов и Евгений Коваленко.