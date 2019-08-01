Правительство обязало системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов хранить серверы с персональными данными россиян на территории РФ. Об этом пишет РБК.
Речь в постановлении идет о системах, использующихся для бронирования билетов на внутренние рейсы, отмечает издание. Нововведение затронет и турагентства с агрегаторами авиабилетов, которые также используют эти системы, пишет РБК.
Иностранными системами пользуются многие российские авиакомпании — «Аэрофлот» использует американскую систему Sabre, «Победа» — Navitair, S7 — испанскую Amadeus. Ряд компаний, к примеру, Utair, пользуются российскими системами («Сирена-Трэвел»). Как писал «Коммерсант», предполагается, что эти компании создадут для работы в России совместные предприятия.
РБК пишет, что компании должны перенести серверы к 31 октября 2021 года. Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что в течение 2020-2021 годов будут создаваться мощности для хранения данных, а перенос должен быть совершен до конца 2022 года.
Сейчас через системы бронирования иностранные спецслужбы теоретически могут узнавать информацию о передвижениях россиян, в том числе чиновников и военнослужащих, объяснил источник РБК, близкий к правительству.