Правительство обязало системы бронирования авиабилетов перенести серверы в Россию

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, обязывающее системы бронирования авиабилетов хранить серверы с персональными данными россиян на территории РФ. Об этом пишет РБК.

Речь в постановлении идет о системах, использующихся для бронирования билетов на внутренние рейсы, отмечает издание. Нововведение затронет и турагентства с агрегаторами авиабилетов, которые также используют эти системы, пишет РБК.

Иностранными системами пользуются многие российские авиакомпании — «Аэрофлот» использует американскую систему Sabre, «Победа» — Navitair, S7 — испанскую Amadeus. Ряд компаний, к примеру, Utair, пользуются российскими системами («Сирена-Трэвел»). Как писал «Коммерсант», предполагается, что эти компании создадут для работы в России совместные предприятия.

РБК пишет, что компании должны перенести серверы к 31 октября 2021 года. Ранее замминистра транспорта Александр Юрчик говорил, что в течение 2020-2021 годов будут создаваться мощности для хранения данных, а перенос должен быть совершен до конца 2022 года.