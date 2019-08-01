Навальный подал в СК заявление об отравлении в спецприемнике

Политик Алексей Навальный подал в СК заявление о том, что его отравили в спецприемнике, где он отбывает 30 суток административного ареста. Об этом сообщил адвокат Вадим Кобзев.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 27 июля. По его словам, у него начала «гореть и колоться» кожа на лице, шее и ушах. 28 июля его госпитализировали и поставили диагноз «контактный дерматит». На следующий день отправили обратно под стражу. Оппозиционер предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру.

Соратник Навального Леонид Волков говорил, что в июне столкнулся с похожими симптомами, выйдя после ареста из того же спецприемника. По его словам, перед освобождением он покидал камеру, отправившись в душ вне очереди по предложению дежурной.