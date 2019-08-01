Координатора штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Полиция задержала координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова на выходе из спецприемника № 2, где он отбывал административный арест.

По данным «МБХ Медиа», на него составили административный протокол о повторном нарушении правил проведения митинга (часть 8 статьи 20.2 КоАП).

Ранее суд назначил Степанову восемь суток ареста за призывы к проведению 27 июля акции у мэрии Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По аналогичному обвинению 30 суток ареста получил Алексей Навальный.

Митинг 27 июля не был санкционирован властями, полиция жестко разогнала протестующих, задержав более 1300 человек. После акции Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и применении насилия к полицейским.