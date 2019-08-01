Опубликовано видео нападения омоновцев на болельщиков «Спартака» в Ростове-на-Дону

Издание Baza опубликовало видео, на котором запечатлен момент нападения сотрудников Росгвардии на болельщиков «Спартака» на стадионе в Ростове-на-Дону 20 июля.

На видео видно, как отряд омоновцев врывается в толпу болельщиков, которые стоят к ним спиной, и расталкивает их, нанося удары дубинками. Затем сотрудники Росгвардии изолируют по меньшей мере двоих мужчин, которые, вероятно, в дальнейшем были задержаны; на видео видно, что мужчины лежат на полу, а омоновцы бьют их дубинками.

Внимание! На видео запечатлено насилие. Просим впечатлительных людей не смотреть его.

На ранее публиковавшихся видео начало избиения не попало.

Инцидент произошел в подтрибунном помещении «Ростов-Арены» после матча «Ростов» — «Спартак». По словам очевидцев, стюарды долго не выпускали людей со стадиона, из-за чего начался конфликт. В какой-то момент, как сказал один из очевидцев, появились омоновцы, которые «по беспределу» «влетели в толпу» и «начали всех валить».

МВД, Росгвардия и РПЛ возложили ответственность на болельщиков: утверждалось, что ОМОН привлекли к задержанию болельщиков, которые нарушали порядок то ли во время матча, то ли после него. «Спартак» выразил возмущение действиями сотрудников стадиона и правоохранительных органов и обратился в Генпрокуратуру с просьбой о проверке.