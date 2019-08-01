Авиакомпания S7 временно вернула себе прежнее название «Сибирь». Она запустила акцию по сбору денег на восстановление сгоревших лесов
S7 Airlines, крупнейшая частная авиакомпания России, решила временно вернуть свое историческое название «Сибирь» ради инициативы по восполнению лесов, сгоревших в Сибири. Об этом говорится в заявлении авиакомпании, поступившем в редакцию «Медузы».
С 1 августа авиакомпания будет отчислять в специальный фонд по 100 рублей на посадку деревьев в Сибири с каждого билета, проданного «по сибирским направлениям». Билеты должны быть куплены на сайте или в мобильном приложении компании.
«Сибирь» обещает собрать сумму, достаточную для посадки 1 миллиона деревьев, и только после этого вернуться к названию S7. Размер необходимой суммы в сообщении не уточняется.
«Сибирь — наша родина, мы не можем оставаться в стороне от экологической проблемы», — объяснил инициативу председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
Авиакомпания в ближайшее время также перекрасит ливрею одного из своих самолетов. «На картинке мы показали, как он будет выглядеть», — сказала «Медузе» пресс-секретарь «Сибири» Анна Бажина.
Авиакомпания также призвала всех желающих перечислять деньги в фонд. Это можно сделать на странице проекта.