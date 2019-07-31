Sony пригрозила поднять цены на PlayStation из-за торговой войны США с Китаем

Корпорация Sony пригрозила поднять розничные цены на игровые приставки PlayStation в США, если Вашингтон повысит тарифы на консоли китайского производства в рамках торговой войны с Пекином. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заявление финансового директора Sony Хироки Тотоки.

«Увеличение тарифов на китайские товары в сфере электроники в конечном счете нанесет ущерб самим Соединенным Штатам», — заявил Тотоки. Он добавил, что корпорация еще не решила, как реагировать на повышение тарифов, но рассматривает возможность «возложить часть бремени» на потребителей.

Большую часть приставок PlayStation выпускают подрядчики Sony в Китае, отмечает The Wall Street Journal.

В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести пошлины на китайский импорт объемом более 300 миллиардов долларов. В список товаров, которые планируется обложить пошлинами, попали в том числе сделанные в Китае игровые приставки.

В июне Sony, Nintendo и Microsoft обратились к властям США с просьбой не вводить пошлины на консоли, утверждая, что это нанесет вред производителям приставок, разработчикам видеоигр и потребителям.

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