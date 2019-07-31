Федеральная резервная система США впервые с 2008 года снизила базовую ставку

Федеральная резервная система США (ФРС) впервые с 2008 года снизила базовую ставку — до 2,00%—2,25%.

Это первое снижение ставки с 2008 года. Тогда, в условиях финансового кризиса, она была понижена до 0-0,25% и оставалась на таком уровне до 2015 года.

Решение ФРС ожидалось экспертами, пишет Reuters. Снизить ставку от ФРС требовал президент США Дональд Трамп.

The Wall Street Journal объясняет решение ФРС попыткой защитить американскую экономику от замедления глобальной экономики и возможных последствий международных торговых войн с участием США.

Что такое базовая ставка ФРС? ФРС подняла базовую ставку. И что теперь будет?