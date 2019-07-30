В Белоруссии вынесли второй с начала года смертный приговор

В Белоруссии приговорили к расстрелу 50-летного Виктора Павлова, обвиняемого в убийстве двух пенсионерок. Об этом сообщает местное издание «Наша Нива» со ссылкой на правозащитника Леонида Светика. Также о приговоре пишет белорусский правозащитный центр «Весна» без ссылок на источники.

Приговор вынес Витебский областной суд 30 июля. Накануне исключительную меру наказания для обвиняемого запросил прокурор.

Убийство произошло 30 декабря 2018 года в одной из деревень Витебского района. По версии следствия, Павлов пришел в дом, где жили сестры 76 и 78 лет. Он иногда помогал им по хозяйству и знал, где они хранят сбережения. Павлов до смерти избил пенсионерок деревянной палкой, после чего забрал из дома деньги и имущество на сумму не менее 179 белорусских рублей (около 5600 российских рублей).

Павлова задержали через несколько дней. Ему предъявили обвинения в разбое и убийстве при отягчающих обстоятельствах. Он признал вину частично.

Ранее Павлов уже был судим, в том числе за убийство с особой жестокостью.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь.

Смертный приговор Виктору Павлову стал вторым с начала года в Белоруссии. В январе к смерти был приговорен житель Могилевской области Александр Осипович, признанный виновным в двойном убийстве с особой жестокостью.

В 2019 году в Белоруссии уже был приведен в исполнение один смертный приговор. В 2018 году были казнены четверо осужденных.