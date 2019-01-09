В Белоруссии вынесли первый в 2019 году смертный приговор. За прошлый год к казни приговорили двоих

Могилевский областной суд в Белоруссии приговорил местного жителя Александра Осиповича к смертной казни через расстрел, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Жителя Белоруссии признали виновным в двойном убийстве с особой жестокостью. По версии обвинения, Осипович, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры убил двух случайных знакомых девушек, используя молоток и нож.

Белоруссия — единственная страна в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. Приговор суда приводится в исполнение через расстрел. В 2018 году к казни приговорили двоих человек, а также привели в исполнение четыре смертных приговора, вынесенных ранее.