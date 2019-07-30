Трампа спросили о возможном отравлении Алексея Навального. Он пообещал «разузнать об этом»

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о возможном отравлении российского оппозиционера Алексея Навального пообещал «разузнать об этом».

«Я слышал об этом, я не знаю об этом, но я разузнаю. Это новая [информация]. Я услышал об этом вчера вечером», — сказал Трамп.

Алексей Навальный почувствовал себя плохо 27 июля, во время отбывания административного ареста в московском спецприемнике. По его словам, у него «горела и кололась» кожа на лице, шее и ушах. 28 июля его госпитализировали и поставили диагноз «контактный дерматит». На следующий день отправили обратно под стражу. Оппозиционер предположил, что его мог отравить кто-то посторонний, кто попал в его камеру.